ЗакС отказался снизить муниципальный фильтр и минимум числа подписей для самовыдвиженцев в губернаторы

Депутаты не поддержали поправку, которая предлагала снизить так называемый муниципальный фильтр — минимальное число подписей муниципальных депутатов, которые должен собрать кандидат в губернаторы. Федеральный закон позволяет устанавливать фильтр на уровне 5-10% подписей муниципалов. В Петербурге фильтр установлен на максимуме, «Яблоко» предлагало снизить его до минимума — 5%.

Парламент рассмотрел 11 поправок ко второму чтению в региональное законодательство о выборах, часть их них носили технический характер, часть — сущностный.

Заксобрание Петербурга отказалось снизить муниципальный фильтр и минимальное число подписей, которое необходимо собрать кандидату-самовыдвиженцу для выдвижения на выборах губернатора. Обе поправки фракции «Яблоко» парламент не поддержал на заседании 26 апреля.

Кроме того, фракция предложила уменьшить до минимально возможного количество подписей избирателей, которое должен собрать самовыдвиженец в губернаторы. Как пояснил глава фракции Александр Шишлов, сейчас это 2% - примерно 80 тысяч подписей, фракция предлагала снизить до 0,5% - примерно до 20 тысяч подписей.

Еще одна не поддержанная инициатива «яблочников» - установить зарплаты всем членам Горизбиркома. Сейчас на постоянной основе работают только 8 из 14 членов комиссии, и члены комиссий от фракций парламентского меньшинства не имеют возможности работать полноценно. Это относится к КПРФ, «Новым людям» и «Яблоку», пояснил Шишлов.