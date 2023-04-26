    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    753мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.55eur90.03

    ЗакС отказался снизить муниципальный фильтр и минимум числа подписей для самовыдвиженцев в губернаторы

    328
    2 комментария

    Заксобрание Петербурга отказалось снизить муниципальный фильтр и минимальное число подписей, которое необходимо собрать кандидату-самовыдвиженцу для выдвижения на выборах губернатора. Обе поправки фракции «Яблоко» парламент не поддержал на заседании 26 апреля.

    Парламент рассмотрел 11 поправок ко второму чтению в региональное законодательство о выборах, часть их них носили технический характер, часть — сущностный.

    Депутаты не поддержали поправку, которая предлагала снизить так называемый муниципальный фильтр — минимальное число подписей муниципальных депутатов, которые должен собрать кандидат в губернаторы. Федеральный закон позволяет устанавливать фильтр на уровне 5-10% подписей муниципалов. В Петербурге фильтр установлен на максимуме, «Яблоко» предлагало снизить его до минимума — 5%.

    Кроме того, фракция предложила уменьшить до минимально возможного количество подписей избирателей, которое должен собрать самовыдвиженец в губернаторы. Как пояснил глава фракции Александр Шишлов, сейчас это 2% - примерно 80 тысяч подписей, фракция предлагала снизить до 0,5% - примерно до 20 тысяч подписей.

    Еще одна не поддержанная инициатива «яблочников» - установить зарплаты всем членам Горизбиркома. Сейчас на постоянной основе работают только 8 из 14 членов комиссии, и члены комиссий от фракций парламентского меньшинства не имеют возможности работать полноценно. Это относится к КПРФ, «Новым людям» и «Яблоку», пояснил Шишлов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗаксобараниеВыборыВыборы губернатора
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close