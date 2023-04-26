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    «Следствие покажет». Спикер городского парламента — об обысках у депутата Раховой

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    Глава городского парламента Александр Бельский прокомментировал уголовное дело, в рамках которого накануне обыскивали и допрашивали депутата Елену Рахову.

    «Проводятся следственные действия. Разглашать подробности их она не может. И я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Следствие покажет», — сказал Бельский на брифинге журналистам.

    Депутат Елена Рахова после обыска и допроса в Следственном комитете пришла на заседание Законодательного собрания на ежегодный отчёт губернатора. Но комментировать уголовное дело отказалась, заявив, что у неё всё хорошо.

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