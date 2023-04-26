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    Турция ввела 130-процентную пошлину на ввоз зерна

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    Турция, крупнейший покупатель украинской пшеницы, с 1 мая вводит пошлины на ввоз некоторых видов зерновых в размере 130 % от их стоимости. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости.

    Изменения режима импорта утвердил президент Тайип Эрдоган, соответствующий документ опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete. Пошлинами будут облагаться пшеница, ячмень и кукуруза.

    Исключения сделаны для Боснии и Сингапура. В первом случае сохранена нулевая ставка. Для части продукции из Сингапура — 16, 2 %.

    На прошлой неделе ввоз украинской сельхозпродукции приостановили Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров из-за низких цен на импортное зерно. Аналогичные меры ввела Словакия.

    Некоторые трейдеры считают, что действия Турции направлены на поддержку собственного сельскохозяйственного сектора в преддверии выборов, которые пройдут в мае, пишет Reuters.

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