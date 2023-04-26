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    Беглов рассказал, когда в Петербурге расселят все аварийное жилье

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    Проблема аварийного жилья в Петербурге будет полностью решена в 2024 году. Об этом заявил 25 апреля губернатор Александр Беглов во время отчета перед Законодательным собранием, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    По словам градоначальника, в 2022 году были расселены все дома, признанные аварийными до 2017 года. В 2024 году планируется расселить дома, которые получили такой статус уже после 2017 года.

    По данным губернатора, жилой фонд города с 2000-х годов вырос в полтора раза — с 93,5 до 153,4 млн квадратных метров. Обеспеченность жильем в городе составляет 27,3 квадратного метра на человека.

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