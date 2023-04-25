По коням, у нас люк, возможен криминал. В центре Петербурга полиция поглядела на статистику Водоканала своими глазами

На площади Ломоносова открытый люк без крышки остановил машину полиции. Еще недавно статистика по воровству крышек была впервые за много лет нулевой.
Сотрудников полиции корреспондент «Фонтанки» увидел 25 апреля в начале шестого недалеко от редакции — на площади Ломоносова. Они обступили люк без крышки, выставили пластмассовые ограждения и сообщили в экстренные службы.
При этом, как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, заявка поступила на горячую линию еще раньше, в 16:33. На место отправилась аварийная бригада филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» для обследования, а пока она добиралась, мимо, по счастью, проезжали полицейские. Около 17:20 бригада подъехала.
Напомним, еще недавно Водоканал сообщал, что в 2023 году впервые нулевая статистика по украденным крышкам от люков. В 2022 году на металл похитили 12 единиц, а в 2021 году — 43.