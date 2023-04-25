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    По коням, у нас люк, возможен криминал. В центре Петербурга полиция поглядела на статистику Водоканала своими глазами

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    На площади Ломоносова открытый люк без крышки остановил машину полиции. Еще недавно статистика по воровству крышек была впервые за много лет нулевой.

    Сотрудников полиции корреспондент «Фонтанки» увидел 25 апреля в начале шестого недалеко от редакции — на площади Ломоносова. Они обступили люк без крышки, выставили пластмассовые ограждения и сообщили в экстренные службы.

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    При этом, как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, заявка поступила на горячую линию еще раньше, в 16:33. На место отправилась аварийная бригада филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» для обследования, а пока она добиралась, мимо, по счастью, проезжали полицейские. Около 17:20 бригада подъехала.

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    Напомним, еще недавно Водоканал сообщал, что в 2023 году впервые нулевая статистика по украденным крышкам от люков. В 2022 году на металл похитили 12 единиц, а в 2021 году — 43.

    В случае если вы стали свидетелями кражи люкового оборудования, сообщить об этом можно в полицию или по номеру 004. Фотографии и видеозаписи могут сильно помочь специалистам. Про колодцы с плохо закрытой крышкой или вовсе без нее можно рассказать, позвонив на горячую линию Водоканала: 305–09–09 или через сервис «Открытый люк? Сообщите!».

    ВодоканалЛюк
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