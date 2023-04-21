В Водоканале рассказали, сколько крышек колодцев украли в 2023 году. Цифра удивляет

За более чем три месяца текущего года в Петербурге не украли ни одной крышки колодца Водоканала. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-службе предприятия. https://t.me/VDKSPB/1580



«Для сравнения, в 2022 году было похищено 12 единиц, а в 2021 году — 43», — говорится в сообщении.



Хотя тенденция позитивная, специалисты Водоканала продолжают внимательно следить за ситуацией и оперативно реагируют на заявки по всем районам города.



В случае если вы стали свидетелями кражи люкового оборудования, сообщить об этом можно в полицию или по номеру 004. Фотографии и видеозаписи могут сильно помочь специалистам. Про колодцы с плохо закрытой крышкой или вовсе без нее можно рассказать, позвонив на горячую линию Водоканала: 305-09-09 или через сервис «Открытый люк? Сообщите!». https://www.vodokanal.spb.ru/dlya_abonentov/obratnaya_svyaz/open_manhole/

