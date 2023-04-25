«Какой пример вы подаете детям?» Владелец собаки рассказал, зачем распылил газ во время конфликта с мужчиной в Невском районе

По его словам, пес, из-за которого на него ополчился сосед, породы петербургская орхидея — это миниатюрная длинношерстная собака. 52-летний мужчина вышел гулять с ним накануне около девяти утра. Спустил с рук, как он рассказал журналисту 25 апреля, и собака сходила в туалет. Мужчина был в наушниках и обнаружил, что за его спиной стоит сосед, лишь когда начал убирать за питомцем. 42-летний местный житель был уже на взводе. Он, по словам второй стороны, был против собачьих прогулок возле дома. А на резонный вопрос, что в этом незаконного, врач получил плевок в лицо. За этим, по его словам, наблюдала жена мужчины и двое их детей. Им было смешно. После того как мужчина продолжил разбрызгивать слюну, владелец собаки предупредил, что у него в кармане газовый баллончик. Но на это получил кулаком в лицо. Он брызнул пару раз в сторону агрессивного мужчины и стал уходить в направлении дома. Оппонент догнал его и ударил ногой в спину. От расправы зубного врача спасли другие соседи. О том, что от газа пострадала дочь мужчины, он не знал.

«Фонтанка» поговорила с зубным врачом, который стал участником конфликта из-за собаки в Невском районе.

«Она стояла в стороне, и, возможно, с ветром до нее долетели пары газа. Причем я несколько раз его просил перестать. Тем более он это делал на глазах детей. Я ему говорил: какой пример вы подаете детям?» — рассказал «Фонтанке» мужчина.



Ему пришлось обратиться за помощью в травмпункт, где у него зафиксировали ушиб мягких тканей, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и предложили госпитализацию. Но он отказался.



Мужчина, так же как и его оппонент, написал заявление в полицию.



О том, как другая сторона описала в полиции конфликт, — в новости «Фонтанки».

