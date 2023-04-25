После смертельного ДТП под Тосно возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП под Тосно полицейское следствие возбудило уголовное дело. Об этом 25 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного третьей частью 264-й статьи УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в записи.
Напомним, 25 апреля в 0:05 на 646-м километре автодороги М-10 произошла авария. 39-летний водитель «Шкоды Супер-Б» не справился с управлением и врезался в двигавшийся перед ним тягач «ДАФ» с прицепом под управлением 46-летнего водителя.
В результате погибла одна пассажирка — 15-летняя девочка из «Шкоды». От полученных травм она скончалась на месте. Пострадали ещё трое из той же машины. 36-летнюю женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, водителя и 6-летнего ребёнка — средней степени тяжести.