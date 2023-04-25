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    Министры обороны России, Турции, Сирии и Ирана встретились в Москве

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    Минобороны РФ 25 апреля отчитывается о четырехсторонних переговорах министров обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции. Они прошли в Москве.

    Фото: Минобороны РФ
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    Обсуждались «практические шаги» по укреплению безопасности в Сирии и борьбе с экстремистскими группировками в стране, а также по нормализации сирийско-турецких отношений.

    «По итогам переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину», — отмечается в сообщении.

    Кроме того, российский министр обороны Сергей Шойгу провел ряд двусторонних переговоров с коллегами.

    Фото: Минобороны РФ
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    «В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности», — отмечается в сообщении.

    Фото: Минобороны РФ
    Фото: Минобороны РФ

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