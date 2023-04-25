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    Травмирование иностранца на стройке судебного квартала привело СК к нелегалам

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    ГСУ СК по Петербургу расследует дело о падении рабочего на стройке судебного квартала на проспекте Добролюбова. Инцидент произошел в начале марта, «Фонтанка» о нем писала.

    Тогда 21-летний иностранец получил тяжелые травмы. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

    При повторном осмотре места происшествия во вторник, 25 апреля, следователи и полиция нашли 17 нелегалов на стройке. Всех доставили в полицию, решается вопрос о привлечении их и подрядных организаций к административной ответственности.

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