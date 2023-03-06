На стройке судебного квартала серьезно пострадал рабочий. СК начал проверку

Молодой рабочий упал с третьего этажа строящегося здания на территории судебного квартала. Об этом «Фонтанке» 6 марта рассказали в ГСУ СК по Петербургу.



Инцидент произошел накануне на Добролюбова, 14. В тяжелом состоянии в медицинское учреждение был госпитализирован 21-летний сотрудник подрядной организации.

«По данному факту следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе главного управления.