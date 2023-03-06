На стройке судебного квартала серьезно пострадал рабочий. СК начал проверку

Молодой рабочий упал с третьего этажа строящегося здания на территории судебного квартала. Об этом «Фонтанке» 6 марта рассказали в ГСУ СК по Петербургу.
Инцидент произошел накануне на Добролюбова, 14. В тяжелом состоянии в медицинское учреждение был госпитализирован 21-летний сотрудник подрядной организации.
«По данному факту следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе главного управления.
Здание Верховного суда и судебного департамента, по последним данным, планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Во время предвыборной кампании Александра Беглова судебный квартал съезжал с проспекта Добролюбова, уступив место парку «Тучков буян», однако позже всё вернулось на круги своя. Подрядчиком проекта является РСУ «Ремонтно-строительное управление».