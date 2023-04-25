СИМ все возрасты покорны. 78-летняя женщина на электросамокате столкнулась с автомобилем в Барнауле

Пенсионерка на электросамокате устроила ДТП со встречной машиной в Барнауле. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Женщина 1945 года рождения ехала на электросамокате Kugoo Kirin M4 Pro по двору одного из домов на улице Белинского и при повороте направо не справилась с управлением, сообщает 25 апреля РИА Новости со ссылкой на ГИБДД Барнаула. В результате пенсионерка столкнулась с автомобилем Toyota Gaia под управлением 31-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.
Самокатчица получила незначительные травмы. Госпитализация ей не потребовалась.
По статистике МВД, за 2022 год в России было зарегистрировано 941 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относят в том числе электросамокаты, моноколеса, гироскутеры. В этих авариях погибли 19 человек и еще 976 получили травмы.