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    В гаражах на Удельном ночью погиб человек

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    Ночью 25 апреля в Выборгском районе Петербурга тушили крупный пожар.

    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 3:37 поступил вызов на Удельный проспект, 3. Там загорелись три металлических гаража площадью 18 квадратных метров каждый. Огонь охватил их полностью — в общей сложности почти 60 «квадратов». Три пожарных расчёта (15 человек) работали больше часа. Ликвидировать возгорание удалось в 4:58.

    «В результате пожара погиб один человек», — отмечается в сообщении.

    Также сегодня ночью небольшой, но серьёзный пожар случился в Колпино. Там пострадали два человека.

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