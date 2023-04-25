В гаражах на Удельном ночью погиб человек

Ночью 25 апреля в Выборгском районе Петербурга тушили крупный пожар.



Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 3:37 поступил вызов на Удельный проспект, 3. Там загорелись три металлических гаража площадью 18 квадратных метров каждый. Огонь охватил их полностью — в общей сложности почти 60 «квадратов». Три пожарных расчёта (15 человек) работали больше часа. Ликвидировать возгорание удалось в 4:58.



«В результате пожара погиб один человек», — отмечается в сообщении.



Также сегодня ночью небольшой, но серьёзный пожар случился в Колпино. Там пострадали два человека.

