    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, вос

    755мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.27eur89.46

    Всего один метр пожара в постели — и люди в больнице

    1971
    1 комментарий

    Маленький пожар в Колпино оказался серьезным. Тушили его сразу три пожарных расчета, и два человека попали в больницу.

    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 25 апреля в 02:48 поступил вызов на Пролетарскую улицу, в дом 62, корпус 3. Горело в 20-метровой комнате однокомнатной квартиры. Огонь охватил всего 1 квадратный метр — это были постельные принадлежности. На место выехали три машины МЧС (15 человек личного состава). Меньше чем за полчаса, к 03:12, они ликвидировали пожар.

    «В результате пожара пострадали два человека, направлены в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close