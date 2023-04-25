Всего один метр пожара в постели — и люди в больнице

Маленький пожар в Колпино оказался серьезным. Тушили его сразу три пожарных расчета, и два человека попали в больницу.



Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 25 апреля в 02:48 поступил вызов на Пролетарскую улицу, в дом 62, корпус 3. Горело в 20-метровой комнате однокомнатной квартиры. Огонь охватил всего 1 квадратный метр — это были постельные принадлежности. На место выехали три машины МЧС (15 человек личного состава). Меньше чем за полчаса, к 03:12, они ликвидировали пожар.



«В результате пожара пострадали два человека, направлены в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

