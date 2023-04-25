Со своей колокольни. Зачем девелоперы строят храмы возле новых домов

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Северной столице нужно построить 300 храмов для растущего населения города — такую оценку дал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В первую очередь, в храмах «шаговой доступности» нуждаются жители новых районов. И здесь определенную нагрузку берут на себя девелоперы, хотя, конечно, церкви появляются далеко не в каждом ЖК.



Вера в большом городе По самым свежим данным, в Санкт-Петербургской епархии зарегистрирован 291 приход. Значит, примерно столько же здесь и храмов, хотя в некоторых случаях одна община может иметь и несколько. При этом, только по официальной информации, население мегаполиса приближается к 5,6 млн человек.



«В городе нужно построить еще 300 храмов, чтобы привести их количество к приемлемому значению — хотя бы один храм на 10 тысяч человек, — отметил на епархиальном собрании в декабре 2022-го митрополит Варсонофий. — Это необходимо с точки зрения возможности христианского благовестия, и для удобства верующих (принцип шаговой доступности), и наконец, с точки зрения духовно-просветительской».



В Петербурге нет таких программ, как «200 храмов» в Москве, поэтому на фоне столицы наш город в храмовом строительстве смотрится скромно.

Правящий архиерей отметил: в данный момент приходами осваивается 30 участков, выделенных в разные годы. На 22-х уже ведутся работы, для восьми здания только проектируются. Ряд участков находятся в стадии оформления. В минувшем году епархия получила два участка — на улице Летчика Лихолетова и Выборгском шоссе.

«Я регулярно обращаюсь к руководству города с просьбами о выделении земли и нахожу с их стороны понимание, но важно, чтобы и само духовенство проявляло инициативу в этих вопросах», — подытожил владыка.



Он призвал священников создавать приходы, искать благотворителей, заниматься строительными работами. Учитывая стоимость последних, можно констатировать: сегодня это под силу разве что крупному бизнесу. В такой ситуации некоторые девелоперы добровольно берут на себя общественную нагрузку — строят православные храмы рядом с возводимыми домами.

Новая церковь в Приморском районе

В масштабном проекте «Чистое небо» от SetlGroup, который находится на завершающей стадии строительства, в 2018–2020 гг. был возведен православный храм святителя Николая Чудотворца. Холдинг финансировал его проектирование и строительство. Церковь расположилась на Арцеуловской аллее.



«Камерный проект небольшого храма органично вписывается в архитектурный ансамбль жилого комплекса, — отмечает руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева. — По замыслу архитекторов, храм и пристроенные к нему помещения для дома причта образуют уютный внутренний двор. Объемно-пространственные решения здания обусловлены традициями псковско-новгородского зодчества».

Храм в густонаселенном Приморском районе оказался весьма востребованным. Приход живет активной жизнью: есть воскресная школа, для воспитанников которой даже устраиваются специальные детские исповеди, действует молодежный клуб. Прихожане вместе отмечают христианские праздники, кормят бездомных, занимаются сбором гуманитарной помощи, устраивают паломнические поездки. Активна и страничка в соцсетях, на нее подписано почти 1500 человек.



Также застройщик принял участие в строительстве храма святой Ксении Петербургской при больнице №40 в Сестрорецке и собора Святого Духа в Приморском районе.

Холдинг не только строил, но и участвовал в реставрации нескольких объектов: церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, Крестовоздвиженского казачьего собора на Лиговском проспекте, Новодевичьего монастыря на Московском проспекте.

Шушары и Парголово

В компании «Дальпитерстрой» говорят, что зачастую просьбы поступают от местных жителей. Так, например, очень не хватало церкви рядом с новыми высотками в Шушарах. Поэтому там в 2008 году появился храм Воскресения Христова. Его спроектировал архитектор Сергей Крюков.



«Это любимое детище Сергея Крюкова, как он сам когда-то признался, — отметили в компании. — В архитектуре храма органично сплелись традиционный консерватизм православной церкви и новаторские идеи зодчего. Такая эклектика — фирменный стиль автора. Внутренние стены расписаны художниками Пушкинской иконописной школы — в византийском стиле, по просьбе архитектора. Церковь по праву считается местной достопримечательностью».

Здесь занимаются не только основной богослужебной деятельностью. На странице храма «ВКонтакте» с 1500 подписчиками можно увидеть объявления о наборе в музыкальную студию для взрослых и детей, а также в спортивную секцию, где занимаются единоборствами и упражнениям на тренажерах. То есть, приход несет на себе еще и социальную нагрузку, объединяя жителей новых кварталов.



Храм в Шушарах Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Храм в Парголово Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Храм на улице Летчика Пилютова Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Поделиться Поделиться





Еще один пример церковного зодчества компании находится в Парголово — это церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (2012 г.). После введения храмов в эксплуатацию связь с приходом поддерживается, руководство всегда откликается на возникающие просьбы клира.

«Господь присутствует в нашей жизни постоянно, — говорит основатель и генеральный директор ООО «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров. — Он не отпускает нас ни на секунду, ни на мгновенье. Что позволяет человеку думать о душе? Вера, данная нашими отцами. А где ты услышишь слова отеческой веры? Где помолишься? Где попросишь у Господа непостыдную кончину? Для этого есть церковь. С ее колоколами, главками, куполами... Как там в песне Высоцкого поется: «Купола на Руси кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал!»»

Помимо церквей в Шушарах и Парголово, компания возвела и реконструировала более 20 зданий православных храмов, часовен, а также служебных построек. Не только в Петербурге, но и других регионах страны. На сегодняшний день, например, в стадии строительства находится храм святой равноапостольной великой княгини Ольги в Новодевяткино, проектируется собор иконы Божией Матери «Скоропослушница» с воскресной школой и библиотекой в Детскосельском.



Придомовые храмы

Холдинг «РСТИ» пошел по особому пути. В жилых комплексах «Князь Александр Невский» и «Город мастеров» появились домовые храмы в буквальном смысле этого слова: они располагаются на первых этажах высоток.

Храм небесного покровителя Петербурга в самом высоком ЖК города — «Князь Александр Невский» — был открыт в 2013 году.

«Идея его создания возникла ещё в процессе проектирования жилого дома, — рассказывает генеральный директор холдинга «РСТИ» Валентина Калинина. — Мы стали размышлять, что нужно жителю наших домов, кроме качества, удобства и инфраструктуры под рукой. И пришли к выводу, что человеку нужна возможность подпитать себя силами, обратившись к Богу».

Поначалу предполагалось разместить храм на крыше здания под стеклянным куполом. Но в этом случае он стал бы почти недоступным для верующих, не проживающих в комплексе. Тогда совместно с епископом Кронштадтским Назарием, настоятелем Александро-Невской лавры, было принято решение расположить храм на первом этаже дома. Храм получился очень гармоничным, уютным и в то же время торжественным, говорит Валентина Калинина.



6 декабря 2013 года, в день 750-летия со дня кончины Александра Невского, в храме состоялся первый молебен. Богослужение вел владыка Назарий. Позднее он благословил на постоянное служение здесь иеромонаха Серафима из Александро-Невской лавры.



Придомовой храм в ЖК «Город мастеров» Фото: предоставлено пресс-службой РСТИ Придомовой храм в ЖК «Город мастеров» Фото: предоставлено пресс-службой РСТИ Храм в ЖК «Князь Александр Невский» Фото: предоставлено пресс-службой РСТИ Храм в ЖК «Князь Александр Невский» Фото: предоставлено пресс-службой РСТИ Поделиться Поделиться





В 2018 году был открыт придомовой храм в жилом комплексе «Город мастеров» на проспекте Маршала Блюхера. Он освящен во имя священномученика протоиерея Петра Скипетрова, убитого красноармейцами в Петрограде в январе 1918 года. Особенность этого прихода в том, что настоятель храма — не только священник, но и профессиональный психолог. Поэтому в храме ведется психологическая работа с зависимостями. Также священник-психолог постоянно отвечает на вопросы верующих о взаимоотношениях в семье — видеоролики публикуются на странице в соцсети.



Архитектурный облик двух храмов был создан Архитектурной мастерской М.П. Копкова. Это индивидуальный проект, согласованный с руководством города и Русской Православной Церковью.

Девелопер также не бросает «на произвол судьбы» оба прихода, помогает им, поддерживает их деятельность. «Многие сотрудники холдинга являются прихожанами храмов, крестят там детей», — отметили собеседники «Фонтанки».

