«Квартира на вырост». Каким должно быть жилье, которое не придется менять

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Девелоперы подмечают: минуя промежуточные стадии, россияне сразу вкладываются в просторную, качественную недвижимость, которую не придется менять в ближайшие годы. Как понять, что перед вами — именно такое жилье? Вместе с экспертом подскажем, на что обратить внимание, прежде чем приступать к сделке.

«Разумные метры» Планировки — только функциональные: никаких длинных узких коридоров, темных бесполезных углов, в которые нельзя поставить ни мебель, ни технику. Каждый квадратный метр жилья должен быть задействован.

Именно так спроектированы квартиры в жилых комплексах Группы Аквилон: например ЖК «Аквилон ZALIVE-2» на намыве Васильевского острова. Там есть места для гардеробных и постирочных комнат, а также кладовых помещений. Еще больше мест для хранения — в сити-боксах в подземном этаже. Туда можно складывать сезонные и крупногабаритные вещи. Согласитесь, если балкон выходит на Финский залив, неправильно превращать его в склад.



ЖК «Аквилон ZALIVE-2» ЖК «Аквилон ZALIVE-2» ЖК «Аквилон ZALIVE-2». Вид из окна Сити-бокс на рендере... ...и в реальности Пример планировки евротрёшки в ЖК «Аквилон ZALIVE-2» Пример планировки евродвушки в ЖК «Аквилон ZALIVE-2» Пример планировки студии в ЖК «Аквилон ZALIVE-2» Поделиться Поделиться





Экономия на коммунальных платежах В новостройках сэкономить ресурсы — и деньги — помогают современная инженерия и умные технологии. Прежде всего, индивидуальные тепловые пункты. Они автоматически регулируют интенсивность отопления исходя из температуры за окном. Пресловутого «перетопа» уже не будет. Завершат регулировку «погоды в доме» термоголовки на радиаторах.

Эти опции есть, пожалуй, в каждом новом жилом комплексе, но девелопер Группа Аквилон пошел еще дальше. Жильцы его домов смогут регулировать температуру в каждой комнате через приложение на смартфоне. И даже установить индивидуальный температурный режим или сценарий.

Все это возможно благодаря системе умного дома inHOME. Опция доступна, например, в проекте «Аквилон All in 3.0» («Всё в 3.0») в Шушарах. Жилой комплекс строится в концепции «всё включено»: покупатели могут выбрать квартиру с отделкой, а также с сертификатами на мебель и бытовую технику.

ЖК «Аквилон All in 3.0» ЖК «Аквилон All in 3.0» Термоголовки на радиаторах помогут выстроить комфортную температуру в каждой комнате Современный индивидуальный тепловой пункт: «перетопа» не будет Поделиться Поделиться





«Следует учесть: чем сложнее эксплуатация общедомового имущества, тем выше коммунальные платежи, — отмечает специалист по недвижимости Анастасия Казанская. — То есть при ощутимой экономии ресурсов расходы могут быть существенно выше, чем в более простых с точки зрения технического оснащения домах. Что делать, если проект еще не введен в эксплуатацию, а будущая расходная часть по квитанциям уже беспокоит? Навести справки о размере КУ у жильцов тех домов, которые этот застройщик ввел в эксплуатацию. Обычно таким нехитрым способом можно довольно точно оценить тарифную политику будущей управляющей компании».

Энергоэффективность Петербургские застройщики по-разному добиваются этой цели. Интересен опыт уже упоминавшейся Группы Аквилон. У компании есть собственная разработка — Termo-S. Она позволяет на 50% снижать теплопотери домов и экономить на оплате за теплоснабжение до 40%. Разберемся, за счет чего.

Облицовка наружных стен керамическим кирпичом и двойной слой утеплителя (толщиной 180 мм при нормативе 100-130 мм) дают улучшенную теплоизоляцию. Вместо минеральной ваты застройщик использует экструдированный пенополистирол. Экологичный материал не боится перепадов температуры, морозов и грибков. Увеличен слой этого утеплителя также на кровле и в цоколе.



«Многослойные» фасады домов «Многослойные» фасады домов Познакомиться подробнее с фасадными решениями можно в шоуруме девелопера На этой схеме видны преимущества утепления фасадов по технологии Termo-S Большие, не пропускающие шум окна Стеклопакет в разрезе и вентклапан на технологическом стенде в шоуруме Поделиться Поделиться





Важную роль играют и стеклопакеты. Аргоновое наполнение окон в домах девелопера защищает квартиру от излишков ультрафиолета и увеличивает теплоизоляцию.

Защита от шума Вы знали, что сегодня есть технологии дополнительной шумоизоляции в помещениях? Такие, например, как Soundstop. С ними не страшны говорливые соседи и их громкий телевизор.

«Безусловно, даже один неудачный сосед при плохой шумоизоляции способен не только испортить настроение, но и вогнать в депрессию, привести к снижению работоспособности и увеличить расходы на психолога, — подтверждает Анастасия Казанская. —А уж если таких соседей несколько…. Поэтому шумоизоляция — отличная альтернатива полиции, конфликтам или пассивному недовольству, а также залог крепкого сна и хорошего настроения. Если же она заранее предусмотрена застройщиком, то это дополнительная экономия при ремонте».

Один из проектов, где будет применена система Soundstop, — ЖК «Аквилон Leaves-2» у метро «Звездная». В квартирах также установлены шумозащитные окна и индивидуальные вентиляционные клапаны, которые обеспечивают приток свежего воздуха, но не дают уличному шуму проникать внутрь.



ЖК «Аквилон Leaves-2» ЖК «Аквилон Leaves-2» ЖК «Аквилон Leaves-2». Двор комплекса Вентиляционный клапан для поддержания микроклимата Межквартирные перегородки Поделиться Поделиться





Есть еще два секрета тишины в этом ЖК: технические помещения вдали от жилья (в подвальном этаже) и бесшумные скоростные лифты комфорт- и бизнес-класса.

«Умная» система управления Система дистанционного управления — не модная игрушка, а полезная опция. Она позволяет контролировать происходящее в квартире и за ее пределами при помощи смартфона или планшета. В домах Группы Аквилон установлена система inHOME — собственная разработка девелопера. Вот ее самые интересные функции: ● Smart key — система доступа в парадные и во двор без ключа. Приехали гости? Назовите специальный код, и они пройдут.

● Колонка с голосовым помощником управляет освещением, шторами, теплым полом, терморегуляторами и т. д.

● «Умные» счетчики сами собирают показания и отправляют их в УК и мобильное приложение.

● Система защиты от протечек с автоматической запорной арматурой.

● Датчики дыма и открытия входной двери автоматически отправляют сигнал на пульт диспетчера УК и в мобильное приложение.

● Энергосберегающий режим standby — не выключенный утюг больше не проблема: технику и розетки можно отключить дистанционно.

● Тревожная кнопка при нажатии посылает сигнал в охранный сервис или отдельному контакту хозяина по выбору.



Опции системы inHOME — собственной разработки девелопера Опции системы inHOME — собственной разработки девелопера Опции системы inHOME — собственной разработки девелопера Опции системы inHOME — собственной разработки девелопера Поделиться Поделиться





«Очень модно, очень современно и, на первый взгляд, для объектов комфорт-класса даже избыточно, — говорит Анастасия Казанская. — Но если вспомнить, что срок реализации проектов долевого строительства —это обычно не «здесь и сейчас», технологии (и взгляды обычного пользователя на них) развиваются опережающими темпами, а стандарты бизнес-класса активно и с большим удовольствием заимствуют в проектах чуть ниже уровнем, то такие решения кажутся вполне актуальными уже сегодня. Ну и не следует забывать о том, что умный дом — модный дом, а модный дом — это очень ликвидно».

Окружение дома Комфортным должен быть не только дом, но и то, что вокруг: двор без машин, зеленая территория, пространства для отдыха и хобби — это «золотой стандарт» современного жилого комплекса. В домах Группы Аквилон есть этот набор — и даже больше: так, например, часть их инфраструктуры — детские клубы «Аквилон KIDS». Здесь можно учиться, заниматься творчеством и проводить праздники. Помещение находится в общедомовой собственности.



ЖК «Аквилон Leaves-2» Двор ЖК «Аквилон Leaves-2» Двор ЖК «Аквилон All in 3.0» Детский клуб «Аквилон KIDS» на рендере «Аквилон KIDS» в уже готовом проекте Поделиться Поделиться





Какие квартиры покупают петербуржцы?

В начале материала мы не зря упомянули о «квартире на вырост». Эту тенденцию подтверждает статистика сделок в домах комфорт-класса, которую приводит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

Самые показательные цифры смотрите на инфографике.



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Как видим, продажи жилья в классах «комфорт» и «комфорт плюс» продолжают плавный рост. Упомянутые нами проекты Группы Аквилон только вышли в продажу, поэтому сейчас — оптимальный период для покупки.

ООО «АКВИЛОН ИНВЕСТ ИСТЕЙТ»

ЖК «Аквилон ZALIVE-2» — застройщик ООО СЗ АКВИЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф .

ЖК «Аквилон All In 3.0» — застройщик ООО СЗ ЧКАЛОВ 2.0, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Аквилон Leaves-2» — застройщик ООО СЗ АКВИЛОНЛИВЗ2.0, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

