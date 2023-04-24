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    «Зенит» заработал в 2022 году 13,8 миллиарда рублей, но всё равно ушел в минус

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    Футбольный клуб «Зенит» показал наибольшую доходность среди всех клубов Российской премьер-лиги за 2022 год. Петербуржцы заработали 13,8 миллиарда рублей, что на 10,1% больше по сравнению с результатами 2021 года, следует из финансовой отчетности клуба, опубликованной в системе «СПАРК».

    При этом выйти в чистую прибыль у петербургской команды не получилось. Убыток сине-бело-голубых составил 647,9 миллиона рублей.

    Второе место по доходам с большим отрывом заняло московское «Динамо», заработавшее 7,4 миллиарда рублей (0,28 миллиарда прибыль). На третьем месте — столичный «Локомотив» с результатом 6,8 миллиарда рублей (нулевой баланс).

    Наибольший убыток получил «Краснодар» — 4,8 миллиарда рублей, «Спартак» — 1,8 миллиарда рублей, ЦСКА — 1,2 миллиарда рублей. Наибольшую прибыль получил футбольный клуб «Уфа» — 0,83 миллиарда рублей, «Сочи» — 0,59 миллиарда рублей, «Крылья Советов» — 0,58 миллиарда рублей.

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    Комментарии 6

    Гость24 Апр 2023 в 21:17
    минус енто плюс!
    +1−0
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