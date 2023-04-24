«Зенит» заработал в 2022 году 13,8 миллиарда рублей, но всё равно ушел в минус

Футбольный клуб «Зенит» показал наибольшую доходность среди всех клубов Российской премьер-лиги за 2022 год. Петербуржцы заработали 13,8 миллиарда рублей, что на 10,1% больше по сравнению с результатами 2021 года, следует из финансовой отчетности клуба, опубликованной в системе «СПАРК».



При этом выйти в чистую прибыль у петербургской команды не получилось. Убыток сине-бело-голубых составил 647,9 миллиона рублей.



Второе место по доходам с большим отрывом заняло московское «Динамо», заработавшее 7,4 миллиарда рублей (0,28 миллиарда прибыль). На третьем месте — столичный «Локомотив» с результатом 6,8 миллиарда рублей (нулевой баланс).

