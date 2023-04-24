«АвтоВАЗ» обсуждает новое повышение цен на Lada

Автомобили концерна «АвтоВАЗ» с 1 мая могут снова повыситься в цене, машины подорожают на сумму от 14 до 39 тысяч рублей в зависимости от модели. Об этом сообщил 24 апреля телеграм-канал «Купи-Ладу Автосалон в Тольятти» со ссылкой на письмо директора проекта Сергея Корниенко, направленное руководителям дилерских центров LADA.



«С 1 мая 2023 года будут изменены рекомендуемые розничные цены на автомобили LADA. В соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и не оплаченные автомобили», — говорится в письме.

