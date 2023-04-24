«АвтоВАЗ» обсуждает новое повышение цен на Lada

Автомобили концерна «АвтоВАЗ» с 1 мая могут снова повыситься в цене, машины подорожают на сумму от 14 до 39 тысяч рублей в зависимости от модели. Об этом сообщил 24 апреля телеграм-канал «Купи-Ладу Автосалон в Тольятти» со ссылкой на письмо директора проекта Сергея Корниенко, направленное руководителям дилерских центров LADA.
«С 1 мая 2023 года будут изменены рекомендуемые розничные цены на автомобили LADA. В соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и не оплаченные автомобили», — говорится в письме.
По данным телеграм-канала, в группе «Гранта седан» комплектация «классик» станет дороже на 14 тысяч рублей, в комплектации «Клаб» — на 29 тысяч. «Гранта лифтбек» подорожает на 24 тысячи рублей в комплектации «классик» и на 39 в комплектации «клаб». «Гранту драйв актив» поднимут в цене на 18 тысяч в комплектации «классик» и на 28 тысяч в комплектации «комфорт». «Нива Тревел» станет дороже на 28 тысяч в комплектации «классик» и «комфорт» и на 18 тысяч в комплектации «комфорт ммс» и «люкс ммс».
Как рассказал «Фонтанке» начальник пресс-центра «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский, «источник письма пока неясен», но отрицать возможное повышение цен на продукцию концерна не стал.
«Мы рассматриваем различные варианты, но какое-либо решение пока не принято. Возможность корректировки цен заложена в бизнес-план компании. Заметим, что по некоторым модификациям автомобилей АвтоВАЗ по-прежнему работает на грани рентабельности или даже в убыток», — сообщил Сергей Ильинский.
Последний раз «АвтоВАЗ» повышал цены на автомобили Lada с 1 марта, тогда повышение составило 2% в зависимости от модели.