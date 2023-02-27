Глава «АвтоВАЗа» рассказал, как автомобили Lada подорожают с 1 марта

«АвтоВАЗ» повысит цены на модели Lada с 1 марта примерно на 2% в зависимости от модели. Об этом сообщил 27 февраля президент компании Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации, передает РИА Новости.

«Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022-го по март 2023 года», — сказал Соколов. Также топ-менеджер подчеркнул, что «АвтоВАЗ» не поднимал цены с марта прошлого года.

Ранее о том, что цены на некоторые машины «АвтоВАЗа» вырастут с 1 марта, сообщали дилеры Lada.

В ходе выступления в СовФеде Максим Соколов также отметил, что российским машинам не хватает господдержки в виде программ льготного кредитования и лизинга. Без них доля отечественного автопрома продолжит сокращаться, а потребители будут пересаживаться на китайские машины.