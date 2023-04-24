В Петербурге выбрали строителя для моста через Черную речку

Дирекция транспортного строительства подвела итоги аукциона по строительству моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Стоимость не снизилась ни на копейку.



Протокол подведения итогов опубликован в конце прошлой недели, но он обезличен. По нему лишь видно, что участников было два, они не снижали максимальную стоимость в 177 млн рублей. По данным нашего издания, победителем стала компания «Возрождение», а конкуренцию ему составлял «Буер».



«Фонтанка» подробно писала о проекте строительства моста к офисно-жилому комплексу на Ушаковской набережной. По условиям аукциона, он должен быть сооружен не позднее 2 ноября 2023 года.

