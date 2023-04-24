    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, с-з

    755мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.49eur89.35

    В Петербурге выбрали строителя для моста через Черную речку

    261
    обсудить

    Дирекция транспортного строительства подвела итоги аукциона по строительству моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Стоимость не снизилась ни на копейку.

    Протокол подведения итогов опубликован в конце прошлой недели, но он обезличен. По нему лишь видно, что участников было два, они не снижали максимальную стоимость в 177 млн рублей. По данным нашего издания, победителем стала компания «Возрождение», а конкуренцию ему составлял «Буер».

    «Фонтанка» подробно писала о проекте строительства моста к офисно-жилому комплексу на Ушаковской набережной. По условиям аукциона, он должен быть сооружен не позднее 2 ноября 2023 года.

    «Возрождение» – один из крупнейших городских подрядчиков по строительству и ремонту дорог. Работал он и с мостами – именно «Возрождение» в настоящий момент заканчивает капитальный ремонт Биржевого моста.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close