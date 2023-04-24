Полиция ищет двух скакунов, которых «увели» из Заневского парка

Двух скакунов одного за другим умыкнули из Заневского парка в Петербурге неизвестные «конокрады» с болгаркой. Поиски, вероятно, начнут с пунктов приёма металлолома.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, с заявлением о пропаже детских качелей в полицию обратились 24 апреля. Первая исчезла на прошлой неделе, второй не досчитались накануне.

«Спилы» заметили во время уборки. Записи с камер в поиске не помогли – их на участке нет.



«На прошлой неделе болгаркой спилили одного. На этой «увели» второго. Видимо, в стойле должно быть каждой твари по паре. Заявление в УМВД написано. Злоумышленников разыскивает полиция», – говорится в официальном телеграм-канале пресс-службы администрации.

