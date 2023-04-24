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    Полиция ищет двух скакунов, которых «увели» из Заневского парка

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    Двух скакунов одного за другим умыкнули из Заневского парка в Петербурге неизвестные «конокрады» с болгаркой. Поиски, вероятно, начнут с пунктов приёма металлолома.

    Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, с заявлением о пропаже детских качелей в полицию обратились 24 апреля. Первая исчезла на прошлой неделе, второй не досчитались накануне.

    «Спилы» заметили во время уборки. Записи с камер в поиске не помогли – их на участке нет.

    «На прошлой неделе болгаркой спилили одного. На этой «увели» второго. Видимо, в стойле должно быть каждой твари по паре. Заявление в УМВД написано. Злоумышленников разыскивает полиция», – говорится в официальном телеграм-канале пресс-службы администрации.

    Заневский парк капитально перестраивали в 2021 году. В пространство, неофициально названное в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, заложили визуальные отсылки к движению планет и космическим объектам. Но в начале работ проект не снискал популярности у местных жителей.

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