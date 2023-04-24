В Радоницу в Петербурге запустят экспресс-автобус до Южного кладбища

Во вторник, 25 апреля, православные отметят Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. В Петербурге в этот день усилят автобусные маршруты, на которых можно добраться до городских кладбищ, а к Южному пустят дополнительный автобус-экспресс.



Временный экспресс-маршрут №2М «Метро «Московская» — Южное кладбище» будет ходить с интервалом 10–12 минут, сообщает 24 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Первый рейс от метро «Московская» стартует в 8 часов утра, а последний от Южного кладбища отправится в пять часов вечера. Также до Южного кладбища можно будет добраться еще тремя маршрутами: №147 от метро «Московская» (будет работать с интервалами 13–18 минут), №195 от метро «Проспект Ветеранов» (будут ходить с интервалами 16–23 минуты) и №377 от железнодорожной станции Царское Село. Последний будет работать по расписанию буднего дня.