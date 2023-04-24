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    СМИ: РФС допустит крымские футбольные клубы до участия во Второй лиге

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    ФНЛ готова принять четыре крымских клуба во Вторую лигу в случае успешного прохождения лицензирования. Как сообщает 24 апреля ТАСС, речь идет о командах «Севастополь», «Таврия» (Симферополь), «Рубин» (Ялта) и «Океан» (Керчь).

    СМИ пишут, что РФС уже разослал в указанные клубы договоры для вступления в чемпионат Второй лиги. Лицензирование назначено на начало мая. Ожидается, что они войдут в число участников первой группы (зона «Юг») Второй лиги. Сейчас получены документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию.

    В 2015 году Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретили крымским клубам участвовать в российских соревнованиях.

    В начале апреля 2023 года стало известно, что правительство подготовило законопроект, направленный на интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему российского спорта.

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