СМИ: РФС допустит крымские футбольные клубы до участия во Второй лиге

ФНЛ готова принять четыре крымских клуба во Вторую лигу в случае успешного прохождения лицензирования. Как сообщает 24 апреля ТАСС, речь идет о командах «Севастополь», «Таврия» (Симферополь), «Рубин» (Ялта) и «Океан» (Керчь).



СМИ пишут, что РФС уже разослал в указанные клубы договоры для вступления в чемпионат Второй лиги. Лицензирование назначено на начало мая. Ожидается, что они войдут в число участников первой группы (зона «Юг») Второй лиги. Сейчас получены документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию.



В 2015 году Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретили крымским клубам участвовать в российских соревнованиях.

