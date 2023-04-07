Власти обещают включить новые регионы в российскую систему спорта

Новые регионы будут включены в российскую систему спорта, а спортсмены и судьи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — пользоваться всеми видами помощи от государства. Соответствующий законопроект подготовило правительство, сообщил 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.



Также новые регионы смогут создавать региональные федерации и входить в общероссийские; присваивать спортивные разряды и звания; участвовать в соревнованиях любого уровня — индивидуально или в составе сборных; получать положенные выплаты и преференции, в том числе для победителей и призеров. А жители, имеющие значок ГТО, получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

