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    В Петербурге прекращено гололёдное дело о смерти «хозяина сцены» БДТ

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    Куйбышевский районный суд Петербурга не стал мешать примирению родных заслуженного работника культуры России Адиля Велимеева с обвиняемым в его гибели.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 24 апреля, уголовное преследование 59-летнего замначальника Достоевской автоколонны ГУДП «Центр» Сергея Яковлева прекращено в связи с примирением сторон.

    Яковлеву вменяли причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Согласно материалам, 20 декабря прошлого года он подписал наряд-задание на ручную уборку в переулке Джамбула, не убедившись, что тротуар полностью расчистили от наледи.

    От гололеда по бумагам участок спасали в период с шести часов утра до часа дня. Через четыре часа у дома 21/27 поскользнулся и упал 83-летний Адиль Велимеев. Большую часть жизни он проработал в БДТ, где заведовал машинно-декорационным цехом. В театре Велимеева называли сыном БДТ и хозяином сцены.

    Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмой головы. Через две недели он умер.

    Ходатайство о прекращении уголовного преследования заявил родственник, который проходит по делу потерпевшим. «Яковлев полностью загладил перед потерпевшим причиненный вред, претензий он не имеет, они примирились», — уточнили в пресс-службе суда.

    Прокурор возражал, суд поводов для отказа в примирении не увидел. Яковлев несудим, предъявленная ему вторая часть статьи 109 УК считается преступлением небольшой тяжести — максимальное наказание не превышает трёх лет лишения свободы.

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