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    Суд в Петербурге огласил приговор в отношении мужчины, который устроил стрельбу в центре города из-за громкой музыки

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    Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Сулумбека Шамаева, устроившего пальбу в центре Петербурга. Об этом 24 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    В конце марта прошлого года мужчина подъехал на автомобиле к дому 2 на улице Ломоносова, из салона громко играла музыка. На просьбу окружающих сделать потише он ответил стрельбой из пистолета. Затем побежал в сторону набережной канала Грибоедова, где не менее одного раза спустил курок в сторону 17-летнего парня. Несовершеннолетнему прилетело в область паха и поясницы. Звуки стрельбы были слышны и впоследствии — между улицей Ломоносова и Невским проспектом.

    «Шамаев, находясь по указанным адресам, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, произвел не менее десяти выстрелов из 9-мм пистолета МР-355», — уточнили в пресс-службе.

    Суд наказал мужчину лишением свободы сроком на год и семь месяцев в ИК общего режима. Однако было зачтено время содержания под стражей, из-за чего наказание считается отбытым.

    «Суд взыскал с Шамаева в пользу несовершеннолетнего В. в счет компенсации морального вреда 20 000 рублей. Он освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — подытожили там.

    «Фонтанка» писала об этом происшествии в марте 2022 года и показывала видеозапись с уличных камер.

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