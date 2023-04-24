Суд в Петербурге огласил приговор в отношении мужчины, который устроил стрельбу в центре города из-за громкой музыки

В конце марта прошлого года мужчина подъехал на автомобиле к дому 2 на улице Ломоносова, из салона громко играла музыка. На просьбу окружающих сделать потише он ответил стрельбой из пистолета. Затем побежал в сторону набережной канала Грибоедова, где не менее одного раза спустил курок в сторону 17-летнего парня. Несовершеннолетнему прилетело в область паха и поясницы. Звуки стрельбы были слышны и впоследствии — между улицей Ломоносова и Невским проспектом.

Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Сулумбека Шамаева, устроившего пальбу в центре Петербурга. Об этом 24 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Шамаев, находясь по указанным адресам, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, произвел не менее десяти выстрелов из 9-мм пистолета МР-355», — уточнили в пресс-службе.

Суд наказал мужчину лишением свободы сроком на год и семь месяцев в ИК общего режима. Однако было зачтено время содержания под стражей, из-за чего наказание считается отбытым.

«Суд взыскал с Шамаева в пользу несовершеннолетнего В. в счет компенсации морального вреда 20 000 рублей. Он освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — подытожили там.