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Полиция нашла мужчину, который стрелял в «пьяном треугольнике» в центре Петербурга. Поводом стала громкая музыка из машины

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После стрельбы на набережной канала Грибоедова возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому не дали выспаться в отеле.

31-летнего жителя поселка Усть-Луга задержали после конфликта в Центральном районе Петербурга.

Как сообщили 31 марта в пресс-службе ГУ МВД, сообщение о стрельбе в треугольнике Думская — Ломоносова — канал Грибоедова поступило в третьем часу ночи накануне. Посетители одного из баров, по предварительной информации, вышли разобраться с водителем ВАЗ-2110, который подъехал к заведению с включенной музыкой в салоне. В машине также было два пассажира.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По ним-то недовольные и начали стрелять. Один человек пострадал, его увезли в Мариинскую больницу с травмами головы.

Прибывший на место наряд полиции доставил в отделение пятерых в возрасте от 20 до 27 лет, все неработающие. Они остались в рамках дела свидетелями.

Днем в отеле на Загородном проспекте задержали предполагаемого стрелка. У него нашли и изъяли травматический пистолет МР 355.

Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Пока он задержан на двое суток.

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Комментарии (6)

Alkaline
Оправдать!
Zlobodey
Одному подозреваемому не дали выспаться в отеле, еще несколько подозреваемых вышли ночью из бара. Сколько ж там подозреваемых?
Zloi_prohozhiy
я так понимаю за рулем ушатанных жигулей были явно не петербуржцы.
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