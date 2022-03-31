Полиция нашла мужчину, который стрелял в «пьяном треугольнике» в центре Петербурга. Поводом стала громкая музыка из машины

Как сообщили 31 марта в пресс-службе ГУ МВД, сообщение о стрельбе в треугольнике Думская — Ломоносова — канал Грибоедова поступило в третьем часу ночи накануне. Посетители одного из баров, по предварительной информации, вышли разобраться с водителем ВАЗ-2110, который подъехал к заведению с включенной музыкой в салоне. В машине также было два пассажира.

31-летнего жителя поселка Усть-Луга задержали после конфликта в Центральном районе Петербурга.

После стрельбы на набережной канала Грибоедова возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому не дали выспаться в отеле.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По ним-то недовольные и начали стрелять. Один человек пострадал, его увезли в Мариинскую больницу с травмами головы.



Прибывший на место наряд полиции доставил в отделение пятерых в возрасте от 20 до 27 лет, все неработающие. Они остались в рамках дела свидетелями.



Днем в отеле на Загородном проспекте задержали предполагаемого стрелка. У него нашли и изъяли травматический пистолет МР 355.



Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Пока он задержан на двое суток.

