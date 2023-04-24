Смертельный кувырок каршеринга на проспекте Стачек попал на видео

ДТП с каршерингом на проспекте Стачек, в котором погиб курсант, зафиксировали уличные камеры. Видеозапись 24 апреля оказалась в распоряжении «Фонтанки».
На кадрах видно, как автомобиль переворачивается в воздухе и приземляется на крышу, а после оказывается на боку.
«Фонтанка.ру»
Ранее «Фонтанка» писала, что ДТП произошло 23 апреля в 21:43 у дома 5 по проспекту Стачек. Предварительно известно, что 20-летний житель Ростова-на-Дону за рулём каршерингового «Фольксвагена Поло», двигаясь от площади Стачек в сторону улицы Швецова, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень слева. Пассажир — 20-летний житель Ставропольского края — от полученных травм скончался на месте. По нашим данным, он был курсантом Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии.