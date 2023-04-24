Работа кипит. Как сейчас выглядит дом в Петербурге, у которого «поехала крыша»

Около дома, с крыши которого днём 24 апреля сорвало временную конструкцию, побывал корреспондент «Фонтанки». Сейчас на месте работают специалисты.
На снимках видно, как рабочий на высоте срезает накренившиеся доски, часть уже лежит на земле. Место ограждено сигнальной лентой. Окна дома, по наблюдениям, остались целы.
Напомним, днём 24 апреля во Фрунзенском районе с крыши дома на Дунайском проспекте, 33/1, посыпались пиломатериалы. В Фонде капитального ремонта объяснили, что из-за сильных порывов ветра с кровли сорвало временную конструкцию. Её возвели, чтобы избежать протечек при ремонте.