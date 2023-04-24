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    У дома в Петербурге из-за ветра «поехала крыша». На землю попадали доски

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    Во Фрунзенском районе Петербурга с крыши посыпались доски. Фотография с места происшествия 24 апреля появилась в социальных сетях.

    Пиломатериалы упали на землю на Дунайском проспекте, 33/1. В администрации района «Фонтанке» заявили, что в результате инцидента никто не пострадал. Сообщений о повреждении автомобилей пока также не поступало.

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    В Фонде капитального ремонта объяснили, что из-за сильных порывов ветра с крыши сорвало временную конструкцию. Последнюю возвели, чтобы избежать протечек при ремонте.

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    «Фонд выезжает на место. Подрядчик уже убирает поврежденную конструкцию. Фонд вместе с подрядчиком сейчас проверит всю крышу повторно на надежность креплений», — рассказали там.

    Любой ущерб, добавили в организации, будет компенсирован подрядчиком в рамках договора.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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