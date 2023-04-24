«Тату» снова воссоединится, чтобы выступить перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Музыкальная группа «Тату» объявила о воссоединении на один вечер. Совместное выступление солисток легендарного коллектива Лены Катиной и Юли Волковой пройдет перед матчем «Зенит» — «Спартак». Игра состоится на «Газпром Арене» 7 мая и начнется в 18:00.



«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», — написала в своих соцсетях Лена Катина.



Группа «Тату» образовалась в 1999 году. Через 12 лет девушки начали сольные карьеры. Летом 2022 года музыкальный коллектив объединился, чтобы выступить в Минске.

