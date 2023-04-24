    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, с-з

    755мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    «Тату» снова воссоединится, чтобы выступить перед матчем «Зенит» — «Спартак»

    2181
    12 комментариев

    Музыкальная группа «Тату» объявила о воссоединении на один вечер. Совместное выступление солисток легендарного коллектива Лены Катиной и Юли Волковой пройдет перед матчем «Зенит» — «Спартак». Игра состоится на «Газпром Арене» 7 мая и начнется в 18:00.

    «Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», — написала в своих соцсетях Лена Катина.

    Группа «Тату» образовалась в 1999 году. Через 12 лет девушки начали сольные карьеры. Летом 2022 года музыкальный коллектив объединился, чтобы выступить в Минске.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close