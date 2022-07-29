Группа «Тату» воссоединится в Минске

Дуэт исполнительниц главных хитов конца 1990-х — начала 2000-х «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» воссоединится в сентябре в столице Беларуси. Об этом солистка «Тату» Лена Катина сообщила в сторис на своей странице «ВКонтакте» 29 июля.



Реюнион произойдет 3 сентября в Минске, на фестивале Ovion Show, в рамках которого организаторы решили объединить живой четырехчасовой концерт популярных исполнителей разных жанров и турнир по ММА «AMC Fight Nights» с бойцами из клубов Белоруссии, России и других стран. Хедлайнерами фестиваля, который пройдет на олимпийском стадионе «Динамо» в центре Минска, станет группа «Тату». Также в концерте примут участие исполнители Серега, dj Smash, Мот, Дана Соколова и другие артисты.

