Chance на таран. В эпичном заезде в ТК «Академ-парк» нашлась женщина

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Извечное «сherchez la femme» вспомнили в полиции после аварии на парковке торгового комплекса на севере Петербурга. ZAZ Chance шёл на таран с установкой о тормозах, придуманных трусами.

Все положенные после ДТП процедуры к 24 апреля прошёл 30-летний мужчина из легкового автомобиля, наехавшего на шлагбаум, пешехода и магазин на Гражданском проспекте, 41, в ночь на воскресенье. Экспертиза установила, что он был трезв и запрещёнными веществами не баловался.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Версия о том, что мужчина не справился с управлением, разбилась о записи с камер наблюдения. От них не укрылось, как он садился в ZAZ не один и не за руль.

Судя по кадрам, компанию предполагаемому водителю составляла женщина в красном. С ней за час до полуночи он вышел из торгового комплекса на парковку и прошёл к машине. При этом поведение пары со стороны скорее напоминало угонщиков, чем автовладельцев. Однако ZAZ в розыске не числится, его хозяин на нарушении ПДД не попадался.



По информации «Фонтанки», в полиции отрабатывают версию о неудачном уроке вождения, который закончился, едва начавшись.

Машина стартовала с места, уверенно вошла в шлагбаум и, забрав правее, подскочила на полусфере и снесла пешехода, едва успевшего оглянуться на внезапную опасность. Заезд продолжился по лестнице к магазину, расположенному в подвале. Стеклянные двери не уцелели, но автомобиль всё же остановили.

На помощь к 50-летней пострадавшей бросились прохожие. Пассажир и водитель ZAZ тоже подошли: сначала он, потом она. Оба как будто отделались испугом. Как именно они объясняли аварию и в какой момент мужчина признался, что за рулём был не он, осталось за кадром.



Для женщины-пешехода авария закончилась больницей. По предварительным данным, к медикам она поступила в состоянии средней степени тяжести.

Причинённый ей вред — ключевое в дальнейшей судьбе «инструктора» и «ученицы».

Как уточнил «Фонтанке» адвокат адвокатского бюро «Дефенсор» Дмитрий Герасимов, их ответственность зависит от того, какой вред здоровью установит судебно-медицинская экспертиза. Тяжкий повлечёт за собой уголовное преследование по первой части статьи 264 УК. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы. Если прав у «ученицы» не было, то привлечь могут по второй части той же статьи. Верхняя планка — от 3 до 7 лет.



Средний и менее вред здоровью позволит отделаться административными протоколами по статье 12.24 КоАП. Это штраф либо лишение прав сроком до двух лет. Кроме того, в полиции могут добавить обоим статью 12.7 КоАП — за езду без прав и за передачу управления человеку без водительского удостоверения.

