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    Боевые действия

    Песков заявил, что его сын действительно принимал участие в СВО

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    8 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его сын Николай принимал участие в боевых действиях на Украине. Об этом он рассказал журналистам, пишет 24 апреля ТАСС.

    «Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли его сын служил в ЧВК «Вагнер» (цитата по ТАСС).

    О том, что Николай Песков воевал в «Вагнере», глава ЧВК Евгений Пригожин сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Симонову. По словам Пригожина, Дмитрий Песков попросил забрать его сына в ЧВК «простым артиллеристом». «Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне, на "Урагане"», — рассказал Пригожин.

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    Комментарии 8

    Гость24 Апр 2023 в 13:02
    пруфов не будет?
    +4−0
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