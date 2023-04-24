Песков заявил, что его сын действительно принимал участие в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его сын Николай принимал участие в боевых действиях на Украине. Об этом он рассказал журналистам, пишет 24 апреля ТАСС.



«Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли его сын служил в ЧВК «Вагнер» (цитата по ТАСС).



О том, что Николай Песков воевал в «Вагнере», глава ЧВК Евгений Пригожин сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Симонову. По словам Пригожина, Дмитрий Песков попросил забрать его сына в ЧВК «простым артиллеристом». «Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне, на "Урагане"», — рассказал Пригожин.

