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    Спецоперация на Украине

    Пригожин: сын Дмитрия Пескова воевал в ЧВК «Вагнер». Новости СВО за 22 апреля

    Главные события последних суток

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    23 комментария
    Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова Николай служил артиллеристом <br />
    Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова Николай служил артиллеристом
    Фото: NDCHOULZ / Instagram (запрещен на территории РФ)
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 апреля 2023 года.

    В Белгороде нашли бомбу

    В Белгороде возле дома на Шаландина, 15 обнаружили бомбу под землей. Она находилась в ста метрах от места взрыва, произошедшего 20 апреля.

    После обнаружения снаряда жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил губернатор области Гладков. Был введен режим ЧС регионального уровня.

    Фото: bazabazon / T.me
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    Бомбу ФАБ-500 выкопали и отвезли на Бутовский полигон в Яковлевском районе области, где снаряд был уничтожен.

    vvgladkov / T.me

    Сын Дмитрия Пескова воевал в ЧВК «Вагнер»

    Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 33-летний Николай, воевал в ЧВК. Об этом он сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Симонову.

    — Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек — Дмитрий Сергеевич Песков, в свое время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришел и сказал: «Забери его простым артиллеристом». Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне, на «Урагане», — заявил Пригожин.

    Германия массово высылает российских дипломатов

    В МИД РФ сообщили, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. В ответ на это Россия также выслала 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов, передает Bild.

    Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова Николай служил артиллеристом <br />
    Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова Николай служил артиллеристом
    Фото: NDCHOULZ / Instagram (запрещен на территории РФ)
    Фото: bazabazon / T.me

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    СВОУкраинаРоссияЧВК ВагнерПригожин

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