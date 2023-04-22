Пригожин: сын Дмитрия Пескова воевал в ЧВК «Вагнер». Новости СВО за 22 апреля

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 апреля 2023 года.

В Белгороде возле дома на Шаландина, 15 обнаружили бомбу под землей. Она находилась в ста метрах от места взрыва, произошедшего 20 апреля.

Бомбу ФАБ-500 выкопали и отвезли на Бутовский полигон в Яковлевском районе области, где снаряд был уничтожен.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 33-летний Николай, воевал в ЧВК. Об этом он сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Симонову.

— Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек — Дмитрий Сергеевич Песков, в свое время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришел и сказал: «Забери его простым артиллеристом». Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне, на «Урагане», — заявил Пригожин.



Германия массово высылает российских дипломатов

В МИД РФ сообщили, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. В ответ на это Россия также выслала 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов, передает Bild.