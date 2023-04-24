Причины те же. В Казахстане вновь не будет парада Победы

Военного парада, посвященного Дню Победы, в Казахстане не будет и в 2023 году. Об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.



Ведомство объяснило, что парад не планируется «из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач». Приоритетом называют «поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений» вооруженных сил страны.



Там также добавили, что Минобороны проводятся военно-патриотические мероприятия и ведется работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне. Информацию о мероприятиях ко Дню Победы обещают опубликовать позже.

