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    Причины те же. В Казахстане вновь не будет парада Победы

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    Военного парада, посвященного Дню Победы, в Казахстане не будет и в 2023 году. Об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

    Ведомство объяснило, что парад не планируется «из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач». Приоритетом называют «поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений» вооруженных сил страны.

    Там также добавили, что Минобороны проводятся военно-патриотические мероприятия и ведется работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне. Информацию о мероприятиях ко Дню Победы обещают опубликовать позже.

    Отметим, что это сообщение слово в слово повторяет прошлогоднее. Парада Победы в Казахстане не было с 2018 года.

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