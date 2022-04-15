Казахстан объяснил, почему решил отказаться от парада Победы

Военный парад ко Дню Победы в 2022 году решили не проводить в Казахстане из-за стремления к экономии бюджетных средств и необходимости решения других задач. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства обороны республики.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», — гласит сообщение ведомства от 15 апреля.
Напомним, по данным СМИ, 13 апреля в казахском минобороны заявили, что в этом году не собираются организовывать парад, посвященный 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Конкретная причина решения не называлась.
Отмечается, что вместо этого в стране пройдут уроки мужества, дни открытых дверей и праздничные концерты. Помимо этого предусмотрен блок мероприятий по чествованию ветеранов ВОВ и ВС Казахстана.
В последний раз военный парад в республике, как писали СМИ, состоялся в 2018 году.