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    Казахстан объяснил, почему решил отказаться от парада Победы

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    21 комментарий

    Военный парад ко Дню Победы в 2022 году решили не проводить в Казахстане из-за стремления к экономии бюджетных средств и необходимости решения других задач. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства обороны республики.

    «Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», — гласит сообщение ведомства от 15 апреля.

    Напомним, по данным СМИ, 13 апреля в казахском минобороны заявили, что в этом году не собираются организовывать парад, посвященный 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Конкретная причина решения не называлась.

    Отмечается, что вместо этого в стране пройдут уроки мужества, дни открытых дверей и праздничные концерты. Помимо этого предусмотрен блок мероприятий по чествованию ветеранов ВОВ и ВС Казахстана.

    В последний раз военный парад в республике, как писали СМИ, состоялся в 2018 году.

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    Комментарии (21)

    AndrewBarsik
    "приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана". Казахи - умные. Внимательно следят за тем, что происходит вокруг. Делают правильные выводы. Проводят аналогии. Вдруг кто-нибудь решит, что "Сталин создал Казахстан как отдельное образование внутри общего государства и нарезал ему очень много земель".
    Экскомьюникадо
    Если прочесть новость полностью то станет известно, что он там не проводится уже 4 года.
    ***_555
    Ятаган в спину
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