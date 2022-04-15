Казахстан объяснил, почему решил отказаться от парада Победы

Военный парад ко Дню Победы в 2022 году решили не проводить в Казахстане из-за стремления к экономии бюджетных средств и необходимости решения других задач. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства обороны республики.



«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», — гласит сообщение ведомства от 15 апреля.

