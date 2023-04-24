Водитель разогнался на Народной, пострадала 9-летняя девочка

Ученица начальной школы пострадала в ДТП в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 апреля.



Накануне в 15:30 на Народной улице 35-летний водитель «КИА» не справился с управлением. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до попутного «Хёндэ». За рулём последнего находилась 40-летняя женщина, на пассажирском сиденье — 9-летняя девочка.

