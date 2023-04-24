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    Водитель разогнался на Народной, пострадала 9-летняя девочка

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    Ученица начальной школы пострадала в ДТП в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 апреля.

    Накануне в 15:30 на Народной улице 35-летний водитель «КИА» не справился с управлением. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до попутного «Хёндэ». За рулём последнего находилась 40-летняя женщина, на пассажирском сиденье — 9-летняя девочка.

    После ДТП четвероклассницу на скорой госпитализировали в детскую городскую больницу № 5. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.

    Известно, что водитель «КИА» в прошлом году привлекался к административной ответственности один раз.

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