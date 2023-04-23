Актриса Екатерина Волкова о брате, обвиненном в двойном убийстве и расчленении: Мы уверены в невиновности Лени

Актриса Екатерина Волкова, известная российскому зрителю по ситкому «Воронины» в своем телеграмм-канале прокомментировала задержание в США по делу о двойном убийстве брата Леонида.
В посте от 23 апреля, она сообщила, что ей и ее семье потребовалось два дня, что осознать произошедшее.
«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении», – заявила Екатерина.
Пока семья Волковых пытается выйти на связь, как с Леонидом, так и с его адвокатом. Иной информации, кроме той, что ранее давали СМИ, у них нет.
При этом Волкова заявила, что родные не сомневаются в невиновности мужчины: «Я люблю и не отрекаюсь от своего брата», – написала она.
Тела 27-летнего гея-фотографа и его 37-летнего друга, IT-специалиста, нашли в Бостоне после двухнедельных поисков. Они погибли от многочисленных ножевых ран. Тело старшего мужчины было расчленено. 37-летнего Леонида Волкова вскоре задержали по подозрению в двойном убийстве. По версии следствия, мужчины были знакомы, и один из убитых был поручителем по договору аренды Волкова. В ходе ссоры он отказался и дальше за него поручаться. Предположительно это и стало причиной нападения и убийства.