Актриса Екатерина Волкова о брате, обвиненном в двойном убийстве и расчленении: Мы уверены в невиновности Лени

Актриса Екатерина Волкова, известная российскому зрителю по ситкому «Воронины» в своем телеграмм-канале прокомментировала задержание в США по делу о двойном убийстве брата Леонида.



В посте от 23 апреля, она сообщила, что ей и ее семье потребовалось два дня, что осознать произошедшее.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении», – заявила Екатерина.

Пока семья Волковых пытается выйти на связь, как с Леонидом, так и с его адвокатом. Иной информации, кроме той, что ранее давали СМИ, у них нет.