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    «Тяжелый день». Два депутата-единоросса в Госдуме скончались с разницей в несколько часов

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    17 комментариев

    После продолжительной болезни умер депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Джашарбек Узденов. Об этом 23 апреля сообщается на официальном сайте фракции.

    «Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища», — цитирует сайт слова главы фракции в Госдуме Владимира Васильева.

    Джашарбеку Узденову было 56 лет. Отмечается, что он долгое время боролся с болезнью, но «она оказалась сильнее».

    Бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики Джашарбек Узденов в Госдуме был членом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

    Несколькими часами ранее стало известно о смерти еще одного депутата Госдумы — Николая Борцова. Ему было 77 лет.

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    Госдума
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    Комментарии 17

    Гость23 Апр 2023 в 19:35
    Гонки на катафалках.))
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