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    Умер один из самых богатых депутатов Госдумы Николай Борцов

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    2 комментария

    Депутат Государственной думы Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет. Об этом 23 апреля сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

    Фото: duma.gov.ru
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    Причина смерти не уточняется.

    «Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне», – отметил Артамонов.

    Он также заявил, что смерть парламентария – большая потеря для региона и выразил соболезнования семье и близким.

    Николай Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года. На протяжении нескольких лет он входил в список самых богатых парламентариев согласно официальным декларациям. В 2021 году вошел в список состоятельных россиян по версии Forbes и занял в нем 194 место.

    Согласно базе Госдумы, за время работы Николай Борцов стал автором 84 законопроектов.

    Фото: duma.gov.ru

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    Комментарии 2

    Гость23 Апр 2023 в 13:21
    Не тот.
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