Умер один из самых богатых депутатов Госдумы Николай Борцов

Депутат Государственной думы Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет. Об этом 23 апреля сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале .

«Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне», – отметил Артамонов.

Он также заявил, что смерть парламентария – большая потеря для региона и выразил соболезнования семье и близким.

Николай Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года. На протяжении нескольких лет он входил в список самых богатых парламентариев согласно официальным декларациям. В 2021 году вошел в список состоятельных россиян по версии Forbes и занял в нем 194 место.