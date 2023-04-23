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    МИД Германии связал высылку дипломатов с российской разведкой

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    12 комментариев

    Дипмиссии России и Германии поредели. Немецкий МИД связывает решение о высылке дипломатов с тем, что необходимо сократить «присутствие спецслужб» в стране. Об этом сообщает местное издание NTV со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел.

    «Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной о присутствии в соответствующих зарубежных представительствах с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии», — цитирует NTV слова представителя МИД.

    Отмечается, что часть дипломатов уже вернулась в Россию. Накануне, 22 апреля, было выдано специальное дипломатическое разрешение для рейса самолета из Москвы в Берлин. Вечером того же дня борт приземлился в аэропорту Внуково.

    Высылка дипломатов из России и Германии — что известно

    О высылке российских дипломатов из Германии стало известно 22 апреля. МИД России назвал действия Берлина «враждебными» и пообещал симметричные меры. Российское дипломатическое ведомство назвало высылку массовой, однако точная цифра не называлась.

    Позднее стало известно, что Москва в ответ на решение Берлина высылает из России 34 из 90 работающих в стране сотрудников немецкой дипмиссии. Отмечалось также, что ограничено будет и максимальное число сотрудников, которые смогут работать в России.

    Это не первый раз, когда Германия и Россия отзывают дипломатов с февраля 2022 года. Так, «нежелательными лицами» в апреле прошлого года были объявлены 40 немецких дипломатов. Их выслали из страны. На тот момент это было около трети дипкорпуса Германии в России. Мера также была ответной — первым решение о высылке 40 человек принял Берлин.

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    Высылка дипломатов
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    Комментарии 12

    Гость23 Апр 2023 в 16:03
    В Эритрею пусть едут!
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