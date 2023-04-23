МИД Германии связал высылку дипломатов с российской разведкой

Дипмиссии России и Германии поредели. Немецкий МИД связывает решение о высылке дипломатов с тем, что необходимо сократить «присутствие спецслужб» в стране. Об этом сообщает местное издание NTV со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел.



«Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной о присутствии в соответствующих зарубежных представительствах с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии», — цитирует NTV слова представителя МИД.



Отмечается, что часть дипломатов уже вернулась в Россию. Накануне, 22 апреля, было выдано специальное дипломатическое разрешение для рейса самолета из Москвы в Берлин. Вечером того же дня борт приземлился в аэропорту Внуково.

