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    Пятилетнюю петербурженку увезли с дачи под Гатчиной с отравлением. Она рассказывает о вкусной траве

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    Девочку пяти лет привезли в больницу Гатчины в коме. Она отравилась на прогулке по даче.

    СК и полиция пытаются установить обстоятельства, которые привели к тяжелому состоянию ребенка, приехавшего с семьей на дачу в садоводство в Гатчинском районе, стало известно «Фонтанке» 23 апреля. Малышку госпитализировали около часа ночи. По предварительной информации, когда ей стало плохо, она рассказала родителям, что съела какую-то траву в огороде.

    Семья приехала на выходные из Пушкина на дачу. Характеризуется как благополучная.

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