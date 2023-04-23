Пятилетнюю петербурженку увезли с дачи под Гатчиной с отравлением. Она рассказывает о вкусной траве

Девочку пяти лет привезли в больницу Гатчины в коме. Она отравилась на прогулке по даче.



СК и полиция пытаются установить обстоятельства, которые привели к тяжелому состоянию ребенка, приехавшего с семьей на дачу в садоводство в Гатчинском районе, стало известно «Фонтанке» 23 апреля. Малышку госпитализировали около часа ночи. По предварительной информации, когда ей стало плохо, она рассказала родителям, что съела какую-то траву в огороде.

Семья приехала на выходные из Пушкина на дачу. Характеризуется как благополучная.