Навредят сердцу и сосудам: врачи назвали 12 привычных продуктов, где слишком много скрытой соли

Скрытую соль можно найти даже в сладостях — иногда в приличных количествах Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Норма потребления соли для взрослого человека — 5 граммов в сутки. Около одной чайной ложки. Этого достаточно, чтобы в организме поддерживался водно-минеральный баланс, мышцы нормально работали, да и вообще чтобы мы чувствовали себя в порядке. Но статистика Роспотребнадзора говорит, что среднестатистический житель России запросто съедает за день около 12 граммов соли. Такая соленая передозировка в перспективе грозит повышенным давлением, риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонией и другими проблемами со здоровьем. Разом отказаться от соли трудно даже во имя спасения здоровья, но можно внимательно присмотреться к своему рациону и узнать, какие продукты содержат скрытую соль — на нее приходится до 80% всей соли, что мы съедаем за сутки.



Что вообще такое скрытая соль Под скрытой солью обычно подразумевается соль из продуктов, которые солеными не считаются, но тем не менее выступают дополнительными источниками натрия. Вы же не будете считать солеными, например, сладости. А соль в них есть. Хоть и не в рекордных количествах — исследование Роскачества показало, что в сладких шоколадных шариках для завтрака соли около 0,3–1 грамма на 100 граммов .

Куда больше ее водится в сосисках и колбасах, в майонезе и соусах на его основе, в сырах и даже в хлебе.

— Например, в хлебе содержится 1 грамм соли на 100 граммов хлеба, а в сыре может содержаться до 1,7–2,5 грамма, — объясняет заведующая кардиологическим отделением, кандидат медицинских наук Елена Гричук. — При этом люди еще добавляют соль в пищу дополнительно, хотя необходимые человеку 5–6 граммов соли мы можем получить с обычными продуктами питания, составляющими ежедневный рацион, с тем же хлебом, фруктами и овощами.



Чем вредна соль — Употребление избыточного количества соли приводит к задержке жидкости в организме, набору веса, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Поэтому после употребления соленой пищи нам хочется пить. Чтобы вывести лишнюю жидкость, организму нужно приложить дополнительные усилия.



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В каких продуктах больше всего скрытой соли — Следует помнить, что большое количество соли содержится во многих готовых пищевых продуктах: различных сырах, колбасных изделиях, лапше быстрого приготовления, консервах, чипсах, орешках и других, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Соответственно людям, имеющим заболевания сердца, сосудов, щитовидной железы, необходимо ограничивать такие продукты в своем рационе.



С этими продуктами мы порой съедаем слишком много соли Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кстати, в России производители не обязаны указывать количество соли на упаковках продуктов — только данные о ее наличии или отсутствии. Однако если на этикетке есть информация о количестве натрия, то содержание соли можно вычислить, умножив его на 2,5.

И не стоит забывать, что далеко не все продукты, богатые натрием, соленые на вкус.



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Как уменьшить потребление скрытой соли Потребление соли дома можно сократить, если не солить блюда во время их приготовления, не держать на обеденном столе солонку, ограничить потребление соленых снеков и выбирать продукты с низким содержанием натрия.

— Если человек всегда употреблял соль и досаливал пищу, то в первое время ему кажется, что еда без соли — это невкусно. Но на самом деле наши рецепторы к этому привыкают примерно через 1–1,5 месяца . Также можно использовать травяные приправы без соли, чтоб сделать еду более вкусной, — говорит кардиолог Елена Гричук.

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Почему нельзя обойтись совсем без соли Если вы всерьез задумались над тем, чтобы сократить количество соли в рационе, не забывайте о том, что совсем отказываться от нее тоже нельзя. По данным Роспотребнадзора, взрослому человеку в день нужно получать 1,3–1,6 грамма натрия. Без него невозможна нормальная работа организма. Сбалансированное содержание натрия зависит от правильной работы почек. Самостоятельно вырабатывать этот элемент наш организм не может, но при регулярном употреблении соленой еды натрий накапливается в организме и восполняет собственный недостаток. Дефицит натрия возникает при больших физических нагрузках, диарее и рвоте, ожогах или обморожениях, при таких заболеваниях, как болезнь Аддисона, и при приеме мочегонных препаратов.



— Люди должны включать необходимое количество натрия в свой рацион, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Полностью бессолевая диета может приводить к неблагоприятному дисбалансу минералов в крови и нарушать функцию щитовидной железы и работу сердца. Натрий в составе соли помогает контролировать артериальное давление и необходим для работы нервов и мышц. Люди должны употреблять соль для нормальной работы клеток и для поддержания кислотного баланса крови.

Натрий участвует в процессах клеточного обмена, поддерживает водно-солевой баланс, регулирует деятельность нервной системы. Его недостаток (как и избыток) негативно отражается на работе многих органов и систем. В организме человека обычно содержится от 70 до 110 граммов натрия. Из них треть — в костях, две трети — в жидкости, мышечной и нервной тканях.

