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    «Это мой первый геройский поступок». Мужчина спас собаку, провалившуюся под лед в Шуваловском парке

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    В Петербурге собака породы самоед провалилась под лед на пруду «Рубаха Наполеона» в Шуваловском парке. Гуляющие горожане вызвали спасателей, но пса вытащил мужчина, нырнувший в воду.

    О произошедшем «Фонтанке» 22 апреля рассказала очевидица. «Мы вызывали МЧС, но, если бы никто не вытащил собаку до них и пришлось бы ждать, пока они приедут, уже было бы поздно», — поделилась она.

    По ее словам, собака рванула на лед за птицей и провалилась. Не умеющая плавать хозяйка пыталась подозвать питомца, но у того никак не получалось забраться на лед. В итоге один из гуляющих разделся до трусов, нырнул и помог собаке выбраться.

    читательница «Фонтанки»

    На кадрах с места событий видно, как сначала на лед выбирается собака и семенит к берегу, потом — мужчина. Слышны аплодисменты: за спасением следило немало сочувствующих.

    «Это мой первый геройский поступок», — смущенно пояснил молодой человек, отвечая на вопросы нашей собеседницы. Его зовут Александр, он приехал из Новгородской области, работает на заводе.

    Недавно похожая история произошла в парке Серебряный пруд. Тогда тонущую собаку тоже спас неравнодушный мужчина, которому пришлось поплавать.

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    Спас собакуШуваловский паркМужчина спас собаку
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