«Это мой первый геройский поступок». Мужчина спас собаку, провалившуюся под лед в Шуваловском парке

В Петербурге собака породы самоед провалилась под лед на пруду «Рубаха Наполеона» в Шуваловском парке. Гуляющие горожане вызвали спасателей, но пса вытащил мужчина, нырнувший в воду.



О произошедшем «Фонтанке» 22 апреля рассказала очевидица. «Мы вызывали МЧС, но, если бы никто не вытащил собаку до них и пришлось бы ждать, пока они приедут, уже было бы поздно», — поделилась она.

По ее словам, собака рванула на лед за птицей и провалилась. Не умеющая плавать хозяйка пыталась подозвать питомца, но у того никак не получалось забраться на лед. В итоге один из гуляющих разделся до трусов, нырнул и помог собаке выбраться.