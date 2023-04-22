Шуваловский парк превратился в запретную зону для Колобка. Там гуляет известно кто

В Шуваловском парке в субботу мелькало что-то рыжее и пушистое — это была лесная гостья. Ни сыра, ни колобков она пока не нашла, но не унывает: охота только начинается.
Деловитую хищницу 22 апреля повстречали читатели «Фонтанки». При виде людей рыжая не пустилась наутек, а продолжила заниматься своими лисьими делами. Повадками, правда, она немного напоминала собаку: схватила ветку и потащила куда-то, будто несла хозяину.
Читатель «Фонтанки»
Ранее «Фонтанка» показывала, как лисовины ищут невест в февральском лесу. Гон у этих животных длился с этого времени до начала апреля.