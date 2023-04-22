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    Шуваловский парк превратился в запретную зону для Колобка. Там гуляет известно кто

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    4 комментария

    В Шуваловском парке в субботу мелькало что-то рыжее и пушистое — это была лесная гостья. Ни сыра, ни колобков она пока не нашла, но не унывает: охота только начинается.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Деловитую хищницу 22 апреля повстречали читатели «Фонтанки». При виде людей рыжая не пустилась наутек, а продолжила заниматься своими лисьими делами. Повадками, правда, она немного напоминала собаку: схватила ветку и потащила куда-то, будто несла хозяину.

    Читатель «Фонтанки»

    Ранее «Фонтанка» показывала, как лисовины ищут невест в февральском лесу. Гон у этих животных длился с этого времени до начала апреля.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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