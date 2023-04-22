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    Гладков сообщил об обстреле села в приграничном районе Белгородской области

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    Село Новая Таволжанка в приграничном Шебекинском районе Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков. Повреждены линии электропередачи, аварийные службы отправились на место.

    Ранее об обстреле Рыльского района Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано более 20 прилетов. Жители сел Локоть и Новоивановка, а также деревня Обеста остались без электричества.

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