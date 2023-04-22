Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного района Курской области

Рыльский район Курской области подвергся обстрелу утром 22 апреля. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов.



По словам губернатора, жертв и разрушений нет, однако повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка. Специалисты приступят к восстановлению, как только станет безопасно.



Накануне в Курской области от нападения дрона-камикадзе пострадал работавший на фортификационных сооружениях трактор. Водитель не пострадал.

