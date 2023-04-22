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    Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного района Курской области

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    4 комментария

    Рыльский район Курской области подвергся обстрелу утром 22 апреля. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов.

    По словам губернатора, жертв и разрушений нет, однако повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка. Специалисты приступят к восстановлению, как только станет безопасно.

    Накануне в Курской области от нападения дрона-камикадзе пострадал работавший на фортификационных сооружениях трактор. Водитель не пострадал.

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    Комментарии 4

    Гость22 Апр 2023 в 12:13
    Дороги, Россия, Роман...
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