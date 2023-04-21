В Курской области трактор атаковал дрон-камикадзе

Беспилотник-камикадзе, выпущенный со стороны Украины, атаковал трактор-погрузчик в Курской области. Инцидент произошел накануне вечером у села Гуево в Суджанском районе, сообщил 21 апреля губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По словам Старовойта, атака беспилотника произошла, когда техника работала на фортификационных сооружениях. Водитель не пострадал.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что минувшим утром беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах. У здания имеются повреждения, пострадавших нет.