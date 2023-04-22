Аистов под Петербургом все больше. В Никольском заметили гордого хозяина комфортабельного гнезда

Аисты продолжают возвращаться в Петербург и окрестности. Уютное гнездышко они обжили в Никольском, на стволе дерева со спиленной верхушкой.
Снимками 22 апреля с «Фонтанкой» поделилась читательница. Видно, что в гнезде стоит гордый аист — видимо, оглядывает свои владения. Совсем рядом, за забором, стоит жилой дом, но такое соседство птицу, кажется, не смущает.
Вернулись аисты и в село Рождествено. Они уже не первый год выводят птенцов в гнезде, которое для них устроили рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы.